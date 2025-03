Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Hafjell 2025 in DIRETTA: brilla l’ennesimo gioiello norvegese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34 Sandvik ha davvero qualità straordinarie.Si porta al comando con 0.15 su Steen Olsen. Può recuperare posizioni. E’ il turno del croato Samuel Kolega (-0.04), in netto calo di forma.12.32 Steen Olsen guadagna tanto nel tratto finale e si porta in testa con 25 centesimi su Aerni. Ora, il 20enne Oscar Andreas Sandvik (-0.14).12.31 Ha sciato bene Aerni. 1’59?29. Tracciato filante, senza particolari trabocchetti. Adesso ilAlexander Steen Olsen (-0.01).12.30 Iniziata la seconda manche. In pista Aerni.12.29 Il primo a partire sarà lo svizzero Luca Aerni, 30° dopo la prima manche a 2.81 da Meillard.12.26 La classifica di Coppa del Mondo di:1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 5672. Clement Noel (Francia) 4903.