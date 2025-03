Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre in testa a 40 km dal comando, scollinato il secondo colle

16.09 Ora il gruppo affronterà un tratto in discesa lungo all'incirca 20 km, inframezzato però dallo strappo del Col d'Eze.16.08 Il terzetto discollina con un margine di 15? sul gruppo maglia gialla. 40 km alla conclusione.16.08 Gall e Vlasov raggiungono Pedersen.16.06 Gall ha agganciato Vlasov e si vuole riportare su Pedersen prima dello scollinamento.16.05 Accelera Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), diversi corridori staccatasi in precedenza hanno ripreso contatto.16.04 20? di ritardo per il gruppo da Pedersen.16.03 Ci ha riprovato Lipowitz, ma il tedesco non riesce a spezzare le gambe al suo target, la maglia gialla Jorgenson.16.02 Si stacca Joao Almeida: il lusitano potrebbe provare a limitare i danni in progressione, ma non sarà facile.