LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre in testa a 30 km dal comando, gruppo a 1?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.2516.26 ATTACCA JORGENSON! Accelera lo statunitense, nessuno nelreagisce e il leader della generale prova a chiudere ogni discorso per la vittoria finale.16.25 Sheffield si riporta sui primi tre.16.24 Inizia lo strappo del Col d’Eze, 1600 metri al 9%.16.22 Almeida tenta l’attacco! Il portoghese prova a scuotersi, ma ilnon gli lascia spazio.16.19 30 km al traguardo.16.19 Il trio diora viaggia con 45? di margine sul.16.17 Sobrero e Alaphilippe si riagganciano al.16.14 Esce dalMagnus Sheffield (INEOS-Grenadiers): lo statunitense attacca in salita.16.13 Scocca la seconda ora di gara.16.12 Pedersen, Vlasov e Gall riallungano sulin discesa: mezzo minuto di margine per i tre battistrada.