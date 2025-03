Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si parte alle 14.10, ultima frazione da non sottovalutare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO D12.2513.55 Ultimo atto della “Corsa verso il Sole” che si preannuncia scoppiettante: tutto è ancora in ballo nel discorso maglia gialla, e sarà lotta tra i big di classifica per vedere chi sarà il leader della graduatoria alla fine della giornata odierna.13.50 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati alladell’ottavadella, corsa a tappe transalpina tipica del mese di marzo che si svolge in contemporanea alla Tirreno-Adriatico.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ottavadella, corsa a tappe transalpina tipica del mese di marzo che si svolge in contemporanea alla Tirreno-Adriatico. Ultimo atto della “Corsa verso il Sole” che si preannuncia scoppiettante: tutto è ancora in ballo nel discorso maglia gialla, e sarà lotta tra i big di classifica per vedere chi sarà il leader della graduatoria alla fine della giornata odierna.