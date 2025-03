Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pedersen e Sheffield in testa a 20 km dal traguardo, si muove Jorgenson

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.2516.38 15 km alla conclusione.16.37ha un minuto di margine in questo momento sul gruppo. Occhio perché lo statunitense potrebbe tentare la caccia alla terza posizione della generale.16.36, Vlasov e Gall si portano a 10? dalla coppia di.16.33 20 km al.16.32 Il gruppo paga 40? dalla: segnaliamo la presenza di Luca Vergallito (Alpecin-Deceuninck) in questo plotone.16.30 Il quartetto disi è spaccato:prendono margine su Gall e Vlasov, sui quali arriva.16.28conquista 10 punti preziosissimi nella corsa alla maglia verde,scollina il Col d’Eze con 20? di ritardo dai primi quattro.