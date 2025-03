Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ultima frazione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.2514.21 Pedersen ha allungato sul resto del gruppo: il danese ha compagnia e viaggia assieme ad altri corridori.14.18 Nemmeno Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) ha preso il via quest’.14.16 Attacco di Mads Pedersen (Lidl-Trek).14.13 Subito ritmo alto in gruppo: c’è la volontà di formare una fuga.14.11LA GARA!14.08 Il gruppo è partito e si sta dirigendo verso il chilometro zero, punto dal quale avrà inizio ufficialmente la gara.14.07 Due gli atleti che sicuramente quest’non partiranno: Rémi Cavagna (Groupama – FDJ), Roel van Sintmaartensdijk (Intermarché – Wanty).14.05 Al termine delladi ieri, la leadership della corsa è in mano a Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike): lo statunitense ha mantenuto la maglia gialla, perdendo però 3? nei confronti di Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-Hansgrohe), staccato di 37? dal nordamericano.