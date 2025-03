Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ascesa alla seconda salita di giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.2516.03 Ci ha riprovato Lipowitz, ma il tedesco non riesce a spezzare le gambe al suo target, la maglia giJorgenson.16.02 Si stacca Joao Almeida: il lusitano potrebbe provare a limitare i danni in progressione, ma non sarà facile.16.01 LIPOWITZ! Si muove il tedesco, ma Jorgenson non lascia spazio al rivale diretto per la generale.16.00 3 km allo scollinamento.15.57 Vlasov e O’Connor pagano ora 35? nei confronti di Pedersen, come prevedibile affaticato su un’ascesa dura come quella che sta affrontando.15.56 Contrattacco di Ben O’Connor, l’australiano raggiunge Vlasov.15.55 Esce dal gruppo Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-Hansgrohe).15.53 Tarling guida il gruppo: passo esagerato quello che il marcantonio britannico sta tenendo in questa fase.