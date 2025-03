Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione esplosiva con tante salite

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ottavadella, corsa a tappe transalpina tipica del mese di marzo che si svolge in contemporanea alla Tirreno-Adriatico. Ultimo atto della “Corsa verso il Sole” che si preannuncia scoppiet: tutto è ancora in ballo nel discorso maglia gialla, e sarà lotta tra i big di classifica per vedere chi sarà il leader della graduatoria alla fine della giornata odierna.Percorso tutt’altro che banale quello che i corridori affronteranno quest’. Distanza non esagerata quella che la carovana dovrà completare nell’anello tracciato nei dintorni diper un totale di 119.9 km, chilometraggio in cui sono posti ben tre tranelli. Nell’ordine avremo infatti il Col de la Porte (7 km al 6.