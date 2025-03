Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 100 km al traguardo, primi tentativi di fuga dal gruppo

14.38 30 km alla cima del Col de la Porte (7 km al 6.9%).14.37 Si ritira McNulty: abbandona il settimo in classifica, possibilità in più per inserirsi in top ten.14.37 Attacco congiunto di tre corridori.14.35 100 km al, si sta viaggiando a una media superiore ai 50 km/h in questiminuti di gara, con la strada peraltro che guarda leggermente all'insù.14.33 Si ritira Adrien Petit (Intermaché-Wanty).14.31 Ilprocede compatto in questo momento.14.29 McNulty è settimo nella generale a 3:05 da Jorgenson: lo statunitense rischia così di salutare la top-ten.14.28 Ritmo esagerato in quest'inizio e si staccano icorridori: occhio che perde le ruote delanche Brandon McNulty (UAE Emirates – XRG).