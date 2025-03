Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: si parte alle 19.00. Bagnaia riuscirà ad impensierire i Marquez?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.37 E’ evidente comestia correndo in difesa: non sente sua la Ducati e non riesce a guidare come vorrebbe. La musica potrebbe cambiare dal ritorno in Europa. Il problema è che, dopo Austin (che sarà il prossimo GP), potrebbe avere già un vantaggio superiore ai 40 punti nei confronti di Pecco.L’italiano deve inventarsi qualcosa.18.35 Sulla carta ci aspetta un’altra doppietta dei fratelli, condestinato al terzo posto. Poi la vita e lo sport sono belli perché sanno stupirci: succederà stasera?18.30 Ben ritrovati amici di OA Sport.19.00 inizierà la gara del GP d’di.14:56 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. L’appuntamento è per le 19:00. Orario di inizio della gara lunga valida per il GP d’! A più tardi!14:55 Qui la classifica del warm-upMarc Márquez, el más rápido en el Warm-UPA un milésima se ha quedado su hermano Alex MárquezPecco5ºPedro Acosta 9º#GP pic.