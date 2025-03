Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Marquez detta legge anche nel warm-up, Bagnaia in top 5

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:52 Marcha quindi segnato il miglior tempo girando in 1:37.889, precedendo di un millesimo il fratello Alex (Gresini). Quindi la Pertamina Enduro VR46 di Fabio Di Giannantonio, terzo a +0.348 davanti all’ex compagno di squadra Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto con +0.352 precedendo Francesco, quinto a +0.384.14:50 Tutto troppo facile per Marc, dominatore assoluto di questo weekend e pronto a fare piazza pulita ance in.BANDIERA A SCACCHI!-1 minuto: Oraè quarto a +0.348. Bezzecchi sale al quarto posto dietro “Diggia”-1 minuto: Alexè più veloce nel secondo settore. Adesso è secondo dietro il fratello Marc. +0.001 la differenza.-2 minuti: peccato, Di Giannantonio perde l’anteriore alla curva 1 e cade.