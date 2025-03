Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: inizia la gara. Bagnaia deve inventarsi qualcosa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 Giro di ricognizione.18.58 Per l’Italia l’obiettivo è confermare anche all’arrivo i quattro piloti nelle prime 10 posizioni.18.56 Persarà fondamentale scavalcare subito Zarco in partenza. Ma, ancora di più, sarebbe auspicabile provare a mettersi davanti almeno ad uno dei due Marquez, quanto meno per provare a giocarsela nelle prime battute e creare scompiglio.18.55 Saranno 25 i giri da percorrere.18.52 La griglia di partenza:1. Marc Marquez (Ducati)2. Alex Marquez (Ducati)3. Johann Zarco (Honda)4. Francesco(Ducati)5. Pedro Acosta (KTM)6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)7. Fabio Quartararo (Yamaha)8. Franco Morbidelli (Ducati)9. Marco Bezzecchi (Aprilia)10. Joan Mir (Honda)11. Brad Binder (KTM)12. Alex Rins (Yamaha)13.