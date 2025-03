Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Bagnaia prova la rimonta su Morbidelli. Marc Marquez gioca col fratello

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-3ha già un secondo su Alex: di cosa stiamo parlando?-3si riporta a 6 decimi da. Può raggiungerlo, poi il problema sarà superarlo.-4è stato sempre nettamente più veloce di Alex. Ma è voluto rimanere volutamente in scia al, esattamente come era accaduto in Thailandia.-4guadagna subito mezzo secondo sul. Ripetiamo: non è un bello spettacolo.-4si porta a 9 decimi da.-5svernicia Alexsul rettilineo e passa con una staccata perfetta. Va detto che Alex non ha fatto nulla per resistere, ma come potrebbe essere altrimenti?-5 Sembra un duello vero tra i fratelli. Sono vicinissimi.-6 Niente da fare,non ha il passo per chiudere il gap da