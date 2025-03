Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: alle 14:40 il warm-up

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:25 La Sprint di ieri ha inoltre confermato la grande competitività di Alex Marquez. Francesco “Pecco” Bagnaia al momento recita il ruolo di terza forza in campo.14:22 Ultima sessione per i piloti della classe Regina prima della gara. Anche se le indicazioni di questo fine settimana sembrano molto chiare. Marc Marquez sta giocando un Campionato a parte.14:20 Buon pomeriggio, Amici di OA Sport! Mancano esattamente venti minuti all’inizio del-upBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio d’, seconda tappa stagionale del Mondiale. Il circuito di Termas de Rio Hondo sarà teatro di una gara che si preannuncia molto importante in chiave iridata, con Marc Marquez che proverà a completare un’altra doppietta per guadagnare punti pesanti su Francesco Bagnaia nella classifica generale.