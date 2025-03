Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Argentina 2025 in DIRETTA: alle 14:40 il warm-up. Forfait di Oliveira

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:38 Bagnaia sta comunque tenendo un atteggiamento egregio. E’ consapevole di essere inferiore a Marquez in tracciati di questo tipo. Il suo obiettivo dichiarato alla vigilia è quello di non lasciare troppi punti per strada.14:35 Mancano cinque minuti all’inizio della-up. Il cielo è grigio sopra il cielo argentino, ma non dovrebbe esserci rischio pioggia.14:33 Ricordiamo che la gara dipartirà19:00 italiane. Prima,16:00 la Moto 3. Poi,17:15 la Moto2.14:31 Ci si aspetta certamente una svolta da Bagnaia, anche se questo non sembra il weekend giusto.14:28 Intanto arriva una notizia importante: Miguel Oira salterà il GP. Il lusitano in sella alla Yamaha sta tornando a casa per un problema alla spalla sinistraBREAKING: @moira88 will fly home and will therefore miss the Grand Prix due to concerns regarding the ligaments of his left shoulderJoin us in wishing him a speedy recovery! ? #GP pic.