LIVE Motocross, GP Castiglia MXGP 2025 in DIRETTA: parte gara-1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA-1!13.12 Tutto pronto per l’inizio di-1. Pista bagnata.13.07 Inizia la fase di preparazione di-1.13.02 Ricordiamo l’assenza per infortunio di Herlings.12.57 Tim Gajser è il favorito per la vittoria del GP, ma attenzione a Lucas Coenen e Maxime Renaux.12.52 Zanchi (Italia) vince in MX2 la prima, secondo Everts e terzo de Wolf.12.47 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-1.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dellaGP, Gajser è il favorito numero uno. Nelladi qualifica didel Gran Premio di, lo sloveno Tim Gajser ha messo finalmente il primo timbro del. Allanza, si sono posizionate in testa al gruppo i piloti delle Yamaha di Maxime Renaux e Isak Gifting.