Oasport.it - LIVE Motocross, GP Castiglia MXGP 2025 in DIRETTA: Gajser in testa, terzo posto per Bonacorsi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6 Guadagnini è un razzo, si trova già in ottava posizione, che peccato la partenza.-5 Caduta per Pauls Jonass, sale in terza posizione.-4guadagna già oltre dieci secondi su Coldenhoff, il pilota di Honda è inarrestabile.-3 Guadagnini risale in undicesima posizione, Renaux lo segue in dodicesima.-2 Caduta per Jago Geerts, ancora problemi per il belga.-2 Lucas Coenen si trova in quarta posizione.-1 Caduta per Lucas Coenen,si prende ladella gara.-1si porta subito in terza posizione, Febvre settimo. Solo sedicesimo e diciottesimo Guadagnini e Renaux.-1 Inal momento Lucas Coenen, seguito da Jonass e.PARTE GARA-2!16.08 Fase di preparazione di gara-2.16.04 Gara-1 complicata per Renaux e Febvre, vedremo se i piloti francesi sapranno riprendersi.