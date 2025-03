Oasport.it - LIVE Motocross, GP Castiglia MXGP 2025 in DIRETTA: domina Gajser, segue Fernandez

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-9 Renaux si rialza in undicesima posizione.-8 Caduta per Maxime Renaux, Bonacorsi passa in ottava posizione.-7 Ecco la top dieci momentanea:1 243, Tim SLO HON 18:57.744 6 2:41.187 2 2:44.714 2:46.070 2:42.724 0:45.407 0:37.287 0:51.334 0:30.686 Finish2 70, Ruben ESP HON 16:19.963 5 0:08.293 0:08.293 2:44.398 2 2:44.490 2:45.313 2:45.348 0:46.554 0:37.530 0:51.304 Inter 33 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 16:34.482 5 0:25.898 0:17.605 2:44.420 4 2:49.489 2:44.420 2:45.646 0:48.987 0:38.163 0:51.324 Inter 34 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 16:32.539 5 0:29.642 0:03.744 2:43.906 4 2:49.266 2:43.906 2:47.408 0:48.306 0:43.151 0:52.704 Inter 35 24 Horgmo, Kevin NOR HON 16:49.918 5 0:42.343 0:12.701 2:46.907 2 2:52.882 2:50.316 2:47.476 0:45.