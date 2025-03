Oasport.it - LIVE Moto3, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Piqueras trionfa tra mille polemiche! 4° Bertelle miglior italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.0016.49 Archiviata la vicenda, questa la TOP 10 del GP d’di:1 – ANGEL– 1.47.8512 – ADRIAN FERNANDEZ – 0.0363 – JOSE ANTONIO RUEDA – 0.1254 – MATTEO– 0.3735 – TAIYO FURUSATO – 0.236 (penalizzato)6 – DAVID ALMANSA – 1.3547 – LUCA LUNETTA – 1.7608 – JOEL KELSO – 1.9509 – RYUSEY YAMANAKA – 4.54310 – STEFANO NEPA – 4.70216.46 Nonostante si sia aperta l’investigazione per track limits su Furusato, non risultano comunicazioni per quanto riguarda.16.44 Penalizzato Furusato! Il giapponese era arrivato quarto e scala in quinta posizione favorendo Matteo.16.42 Sembra essere ufficiale la vittoria di Angel. Decisione strana, lo spagnolo sembrava essere andato nettamente fuori da curva 11.