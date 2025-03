Oasport.it - LIVE Moto3, GP Argentina 2025 in DIRETTA: meno di 20 minuti alla partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.0015.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti a Termas de río Hondo. Esattamente tra 20il via del GP d’di!Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenutitestuale del Gran Premio d’, secondo appuntamento stagionale della. Dopo due settimane di attesa il motomondiale sbarca a Termas de Río Hondo, terra che ha visto vari piloti italiani protagonisti negli ultimi anni.Nella giornata di ieri si sono svolte le qualifiche per la gara di Moto 3 che hanno visto la seconda pole consecutiva di Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA). Il pilota veneto ha fatto registrare il tempo di 1:46.034 firmando il record della pista e precedendo di ben 232 millesimi lo spagnolo Angel Piqueras.