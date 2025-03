Oasport.it - LIVE Moto3, GP Argentina 2025 in DIRETTA: due giri alla fine, prova lo strappo Bertelle!

DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.0016.38 Tuttavia nessuna investigazione per il momento.16.37 Attenzione però! Potrebbe esserci una penalità per Piqueras! Il vincitore potrebbe aver toccato il verde nell'ultimo settore!16.36 Incredibile ultimo settore con 4 piloti che si giocavano la vittoria, la spunta Piqueras su Fernandez e Rueda, giù dal podio! Che peccato!VINCE PIQUERAS!-1 Tutti attaccati ora!-1 Sorpasso di Piqueras su Furusato, si avvicina tantissimo lo spagnolo a!-1 ULTIMO GIRO! SEMPRE MATTEODAVANTI!-2 Scappa via Matteo grazie alle bagarre dietro!-2 1.47.6 per, risponde Piqueras in 1.47.2 che firma il giro veloce!-3 Mezzo secondo di vantaggio per Matteo sul giapponese Furusato!-3 Perde Rueda!scappa via! In seconda posizione Furusato, terzo Piqueras.