Oasport.it - LIVE Moto2, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Vietti sale in terza posizione, Dixon allunga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.0019/21 Arbolino è sceso in 11ma, fatica per il n.14 in questo finale.19/21 3.527 di vantaggio persu Gonzalez,ha tre decimi di margine nei confronti di Canet.18/21 Spinge: Canet paga tre decimi dall’azzurro e rischia di staccarsi.18/21 Nella lotta trae Canet, colui che può prevalerne è Ramirez che si è portato a mezzo secondo dalla quarta.17/21 BOTTA E RISPOSTA-CANET! Come in precedenza l’azzurro attacca in curva 4, ma lo spagnolo incrocia.però non demorde e si rinfila all’interno per salire inpiazza.17/21 Cinque tornate al termine,continua a guadagnare su Gonzalez.paga poco meno di tre decimi da Canet, mentre Arbolino ha perso lasu Lopez.