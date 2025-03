Oasport.it - LIVE Moto2, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Jake Dixon domina, Vietti brucia Canet per il podio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.0017.59conquista un successo pesante e si porta in seconda posizione nella classifica del Mondiale. Il britannico era apparso il più rapido nelle prove, sensazione poi confermata in gara. Il poleman Gonzalez si deve “accontentare” della seconda posizione: lo spagnolo però consolida la vetta della classifica, ora occupata a quota 45 punti contro i 34 con cui viaggia il vincitore di oggi.21/21 Completano la top-10 Ramirez, Binder, Escrig, Lopez, Holgado e Arenas. Arbolino è 11mo.21/21TERZO! Ce la fa Celestino, bravo nel finale a difendersi dall’assalto diche fa morale per l’azzurro dopo lo zero della Thailandia. Seconda posizione per Manuel Gonzalez.21/21 VINCE! Dominio incontrastato del pilota britannico, primo successo stagionale per il veterano della classe intermedia.