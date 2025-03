Oasport.it - LIVE Moto2, GP Argentina 2025 in DIRETTA: Dixon e Gonzalez scappano, Vietti in lotta per il podio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 14.40 E 19.0012/21 Ne ha approfittatodi tutto ciò! L’azzurro è quarto e vede Canet, dal quale paga sei decimi.11/21 CONTATTO SALAC-RAMIREZ! Il ceco subisce l’attacco dello spagnolo, poi nell’incrocio trova l’interno ma va a spalmarsi sulla carena della moto dell’iberico. Fuori gara Salac, caduto, Ramirez invece è ripartito in sesta posizione.11/21 Distacco invariato tra, dietro Canet invece non riesce a scrollarsi di dosso gli inseguitori.10/21 Arbolino sta viaggiando in top-ten: l’azzurro è nono con i sorpassi effettuati su Guevara e Holgado.10/21 Lancia la staccata Salac su Ramirez, il ceco supera l’avversario in curva 4.10/21guadagna un paio di decimi e porta il suo vantaggio a oltre un secondo su, Canet ha passato Ramirez per la terza posizione e prova ad allungare.