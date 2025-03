Oasport.it - LIVE Italia-USA, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via, le azzurre cercano la prima vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.49 Anche gli Stati Uniti d’America hanno già giocato quest’oggi. Dopo la sconfitta di ieri contro la Svizzera per 5-4 le americane hanno affrontato la Lituania vincendo nettamente per 8-1.10.46 Dopo la sconfitta contro la Danimarca di ieri per 7-6 l’è tornata sul ghiaccio nella nottena contro il Giappone. Lesono state sconfitte nettamente dal Giappone per 10-5 a causa di un primo end disastroso in cui le nipponiche hanno marcato 5 punti.10.43 A Uijeongbu (Corea del Sud) l’torna sul ghiaccio nella seconda giornata deidi. Lesono già spalle al muro: il team Constantini ha bisogno di unaper muovere la classifica e iniziare la corsa verso la qualificazione ai play-off10.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale di-USA, incontro valevole per il round robin deidi