Oasport.it - LIVE Italia-USA 8-6, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre rubano la mano al nono end!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:38 Le americane provano a fare densità sul lato destro del cerchio.13:37 Mathis spazza via una guardia molto alta posizionata sulla sinistra dagli Stati Uniti.13:35 Si ripete un copione simile alend. Leprima piazzano una guardia, poi entrano sulla sinistra, stavolta non entrando al centro del cerchio.13:34 Adesso non bisogna perdere la concentrazione.INIZIO DECIMO END13:31RUBATAAAAAAAAAAA! Sbaglia Peterson! L’trova un punto preziosissimo alend!-USA 8-6! Splendido l’hit&roll di Costantini che ha inguaiato la Capitana della squadra avversaria! Era quello che ci voleva.13:28 Si lavora al centro del cerchio in queste ultime battute. Constantini spazza via una pietra statunitense, posizionandone unana.