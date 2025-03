Oasport.it - LIVE Italia-USA 5-6, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: le americane passano in vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.14 Sbagliato il tiro di Zardini Lacedelli che aveva cercato di giocare sull’estrema destra.13.13 Bocciata di Thiesse che però non riesce a controllare la battente che termina leggermente oltre la fine della casa sulla destra13.12 Ottima giocata di Zardini Lacedelli con la stonena che si va a nascondere dietro la guardia centrale americana13.11 Riesce l’hit and roll di Thiesse con la stone rossa che si va a nascondere dietro la guardia bassana. Ricordiamo che in casa c’è anche un sasso americano sul lato sinistro13.11 Nuovo Hit and roll di Mathis. La stonena non è ancora perfettamente in linea con la guardia.13.10 Bocciata di Peterson.13.10 Hit and roll di Mathis con la stonena che torna leggermente verso destra dove l’ha una guardia.