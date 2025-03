Oasport.it - LIVE Italia-USA 5-4, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre tornano avanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Constantini boccia la stone centrale.13.02 Thiesse gioca a sinistra della casa negli ultimi centimetri utili.13.01 Zardini Lacedelli boccia la guardia statunitense.13.01 Thiesse promuove la guardia americana che boccia la stone gialla in casa.13.00 Zardini Lacedelli entra in casa alle spalle della guardiana.12.59 Le americane provano a fare lo stesso identico tiro senza però controllare la battente che esce di poco dalla casa.12.58 Take out di Mathis che mette fuori gioco la rossa in casa e prende il suo posto.12.57 Take out di Tara Peterson con la stone americana che prende il posto della guardiana centrale.12.57 Mathis boccia la stone americana sulla sinistra.12.57 Bocciata di Anderson-Heide con la battente che rimane in casa a sinistra, la gialla che esce di scena e la rossa che termina a destra negli ultimi centimetri utili.