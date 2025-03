Oasport.it - LIVE Italia-USA 4-4, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: grande equilibrio dopo 5 end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33 Rimane corto però il tiro di Tabitha Peterson con la stone che si ferma contro la prima gialla.-USA 4-412.32 Buon tiro di Constantini che apre la casa bocciando la prima americana. Rimangono una rossa al centro con due gialle vicine. Le americane possono piazzare il secondo punto.12.29 Peterson entra in casa e chiude leggermente sul lato destro. Questa stone americana sembra essere equidistante dal centro dalla prima gialla.12.28 Il primo tiro di Stefania Constantini termina in casa ed alle spalle della guardiana. La stone è di poco fuori dall’anello più stretto.12.27 La situazione al momento è la seguente: fuori dalla casa ci sono tre guardie: una americana sulla estrema destra, e due, una per squadra, sul centro-sinistra. In casa c’è un trenino con una rossa al centro, seguita da due gialle con alle loro spalle un’altra stone americana.