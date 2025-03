Oasport.it - LIVE Italia-USA 4-3, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre si salvano da una situazione pericolosa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26 Entrano in casa le americane che si appoggiano alla gialla centrale.12.25 Zardini Lacedelli posiziona una guardia bassa leggermente spostata verso sinistra.12.24 Thiesse promuove nuovamente la guardiana, che boccia la gialla in casa spostata verso sinistra. Una delle due gialle però ritorna verso il centro andando in allineamento con le altre due stone in casa e centrali (una gialla più vicina, ed una rossa alle sue spalle)12.24 L’si appoggia alla guardia americana, provando a chiudere il centro.12.23 Arriva la bocciata di Tara Peterson che promuove la guardiana verso la prima gialla in casa che carambola sulla rossa esterna. La battente rimane sulla sinistra come guardia.12.22 Lene piazzano una nuova guardia, sempre sulla center line ma questa volta leggermente spostata verso sinistra.