Oasport.it - LIVE Italia-USA 3-2, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: le americane rimangono in scia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 Buon tiro di Zardini Lacedelli con la stone gialla che entra in casa oltre la tee line e si nasconde leggermente alle spalle delle due rosse. Il tiro però non è perfetto ed offre una possibilità alle.11.49 Thiesse piazza una nuova guardia a protezione dell’unica stone in casa che è alta e leggermente spostata verso destra rispetto alla center line.11.49 Zardini Lacedelli boccia la guardia americana.11.48 Legiocano una guardia centrale più alta.11.47 Nuova bocciata di Mathis. Questa volta c’è l’impatto con l’altra rossa, ma una delle due stoneè rimasta in casa in posizione centrale.11.47 Nuova guardia giocata dalle statunitensi, questa volta leggermente più alta11.46 Mathis boccia l’ultima guardia americana.