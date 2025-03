Oasport.it - LIVE Italia-USA 3-0, Mondiali curling femminile 2025 in DIRETTA: ottimo inizio per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.26 Dopo un lungo controllo vengono assegnati i tre punti alle-USA 3-0.11.24 Non perfetto il tiro di Constantini che sbatte sulla guardia americana. La battente entra comunque in casa muovendo un po’ le stone a punto. L’marca sicuramente due punti, ma potrebbero essere anche di piu: bisogna vedere le distanze precise per avere la certezza11.23 L’può provare a giocare da destra promuovendo la prima stone a punto nel tentativo di spostare la prima rossa.11.22 Peterson prova a passare proprio da sinistra ma la stone rossa è leggermente corta. Al momento sono due punti sicuri per l’con il terzo sassono che è sulla stessa distanza dal primo americano.11.21 C’è lo spazio per entrare da sinistra con un tiro estremamente complicato.