Oasport.it - LIVE Italia-Lettonia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: inizia il primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Dalla distanza Valkovskis firma la prima segnatura lettone.3-0 GOOOOLLL! Palla spettacolare di Simone Mengon per De Angelis che non può far altro che spingere in rete.2-0 RETEEEE BORTOLI! Gran difesa degli azzurri e manovra letale di contropiede.1-0 GOOOOL MARCO MENGON! Ottima combinazione tra i gemelli per ilvantaggio azzurro.1?- Partiti. De Angelis e Prantner sulle ali, gemelli Mengon e Bortoli sulla linea dei terzini, Parisini pivot e Mimmo Ebner ovviamente a difendere i pali. Confermato lo starting seven della sfida di pochi giorni fa.17:31 Bortoli, Bronzo, Bulzamini, De Angelis, Ebner, Helmeon, Manojlovic, M. Mengon, S. Mengon, Parisini, Pavani, Pirani, Prantner, Romei, Savini e Zanon. Questi gli uomini a disposizione di coach Hanning.