Oasport.it - LIVE Italia-Lettonia 41-30, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: dominio azzurro ad Oristano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:08 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.19:08 In classifica l’vola al primo posto del gruppo 4 a quota 6 punti. 4 punti invece per Serbia e Spagna, che si sfideranno in serata. A maggio gli azzurri avranno in calendario le sfide decisive per la qualificazione proprio contro iberici e balcanici.19:07 Match in pieno controllo per gli uomini di Hanning, che hanno chiuso la pratica sin dal primo tempo. Il nuovo coachno ha potuto ruotare tutti gli elementi a disposizione, conoscendoli meglio in contesti ufficiali.FINE PARTITA:41-3041-30 Rete dei lettoni. Finisce qui.41-29 MARCO MENGON! Giocata sontuosa e quinto gol dell’