Oasport.it - LIVE Italia-Lettonia 28-14, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli azzurri amministrano il vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29-15 Sulla ripartenza arriva la rete lettone.29-14 ZANON! Esordio da incorniciare per il giovane azzurro, che segna a pochi secondi dal suo primo ingresso con la maglia della nazionale.40?- Timeout.40?- Pubblico di Oristano che gradisce e continua ad incitare la nazionalena.28-14 GOOOL HELMEON! Sbracciata dai 9 metri dell’azzurro.27-14 Kalnins trova la rete per i lettoni al rientro dal timeout.36?- Timeout.27-13 SAVINI! Ancora splendida parata di Ebner e contropiede letale deglini.26-13 RETEEE SAVINI! Bel tiro sul secondo palo del nostro Jack.25-13 GOOOL PIRANI! Gran lettura di Helmeon con Jeremy che segna con un morbido pallonetto.33?- EBNEEER! Parata mostruosa del portierone azzurro!24-13 Bel gol di Rogonovs.