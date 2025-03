Oasport.it - LIVE Italia-Lettonia 23-12, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: inizia la ripresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1?- Si riparte. Primo possesso per la.SECONDO TEMPO18:13 Partita gestita finora benissimo dalla nostra nazionale. Era ciò che chiedeva coach Hanning dopo la vittoria non pienamente soddisfacente sul parquet lettone. A tra poco per la!FINE PRIMO TEMPO23-12 CONTROPIEDE ROMEI! Finisce qui il primo tempo. Match che l’sta dominando!22-12 BRONZOOO! Taglio di Bronzo premiato da Savini.21-12 Contropiede vincente dei lettoni.21-11 RETEEE MARCO MENGON! Autostrada nel mezzo per Mengon, che non ha problemi nel superare il portiere avversario.20-11 Ancora a bersaglio Valkovskis.25?- 5 minuti al termine della prima frazione. Hanning disegna nuova sostituzioni.20-10 Si sblocca Bors, ala destra lettone.20-9 BRONZOOOO! Pallonetto dolcissimo di Umberto.