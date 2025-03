Inter-news.it - LIVE – Inter-Milan Women 2-1, si riprende: inizia il secondo tempo

Leggi su Inter-news.it

è l’incontro valido per la terza giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 13.30, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ dio (MI).2-150? CHE OCCASIONE! Cambiaghi non arriva per un soffio sull’assist di Serturini dopo una lunga azione nerazzurra47?vento in ritardo di Csiszar su Cernoia: cartellino giallo per la centrocampista nerazzurra46? Primi cambi per Piovani: esce Bowen entra Detruyer, esce Magull entra TomaselliILGrande determinazione da parte delle nerazzurre di Piovani, che sbloccano il match dalla bandierina con il colpo di testa di Milinkovic. Poi iltrova la reazione e il gol del pareggio ma l’riesce a chiudere il primoin vantaggio, siglando il gol del 2-1 a pochi secondi dallo scadere del recupero.