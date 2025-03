Inter-news.it - LIVE Inter-Cagliari Primavera 0-0: Zanchetta cambia gli esterni

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la trentesima giornata del Campionato1. Segui con noi inla cronaca testuale. I nerazzurri sono in lotta per il primo posto e devono vincere per continuare nella corsa.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP55? Arba prende il posto di Grandu. Entra Marcolini per. De Pieri al posto di Pinotti e Quieto al posto di Zouin.53? I ritmi non accennano ad alzarsi, l’non riesce a rendersi pericolosa e ilnon rischia nulla.16.01 INIZIA IL SECONDO TEMPO!Deludente e non poco il primo tempo dell’contro il. 0-0 il risultato alla fine dei 45 minuti iniziali del match. Solo il palo di Luka Topalovic muove la stasi di una partita molto fisica e con poca qualità. A breve la ripresadi