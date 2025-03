Inter-news.it - LIVE Inter-Cagliari Primavera 0-0: finisce il primo tempo senza gol

è la partita valida per la trentesima giornata del Campionato1. Segui con noi inla cronaca testuale. I nerazzurri sono in lotta per ilposto e devono vincere per continuare nella corsa.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPDeludente e non poco ildell’contro il. 0-0 il risultato alla fine dei 45 minuti iniziali del match. Solo il palo di Luka Topalovic muove la stasi di una partita molto fisica e con poca qualità. A breve la ripresadi.45?IL!44? PALO CLAMOROSO DI TOPALOVIC! Stop al volo, si gira e tira di sinistro prendendo il palo dall’altra parte della porta.41? Grande chiusura di Re Cecconi su Trepy! Azione difensiva decisiva per il giocatore nerazzurro.