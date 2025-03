Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: Verstappen sbaglia e viene passato da Piastri. Ferrari anonima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26° giro/57si porta a 1.5 da Norris. Sarà lotta tra i piloti McLaren?25° giro/57 Hamilton attacca Albon, ma il thailandese si difende e torna davanti grazie all’incrocio di traiettoria.25° giro/57 Norris egirano sullo stesso passo.24° giro/57 Leclerc si trova a 5.1 da Russell. Per la, realisticamente, l’obiettivo massimo odierno e piazzare le due macchine in quinta e sesta piazza. Ma non sarà facile, per niente.23° giro/57 Hamilton continua a non avere lo spunto per sorpassare Albon.23° giro/57vuole vincere in casa. L’no si porta a 1.7 dal compagno di squadra Norris.23° giro/57 Hamilton adesso è molto vicino ad Albon.22° giro/57 Torna a cadere una leggera pioggia.22° giro/57 La McLaren sta girando 2 secondi a tornata più veloce delle avversarie.