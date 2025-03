Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: piove tanto! Classifica ribaltata, la Ferrari sbaglia tutto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51° giro/57 Antonelli sta facendo bella figura. Va detto che un testacoda lo ha fatto anche lui, ma è stato fortunato a rientrare in pista senza andare a sbattere.51° giro/57 La Safety Car sta per rientrare ai box. Tra poco si ricomincia.50° giro/57 Laaggiornata:1 Lando Norris McLaren Leader2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.7423 George Russell Mercedes +4.7364 Alexander Albon Williams +5.7445 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +8.3926 Lance Stroll Aston Martin +10.2277 Nico Hulkenberg Kick Sauber +11.8888 Pierre Gasly Alpine +17.3569 Lewis Hamilton+21.80810 Charles Leclerc+28.85811 Yuki Tsunoda Racing Bulls +34.34512 Esteban Ocon Haas F1 Team +85.84713 Oscar Piastri McLaren +92.35314 Or BearmanHaas F1 Team 1 L50° giro/57 Adesso lo scroscio d’acqua è già passato e ha smesso dire.