Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: Piastri raggiunge Norris, ma arriva il ridicolo ordine di scuderia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34° giro/57 INCIDENTE PER ALONSO! Aston Martin contro le barriere, Safety Car!33° giro/57 CAMBIA IDEA LA MCLAREN! Nuovodi, ma al contrario: “Siete liberi di lottare“. Lo dicono adesso cheè sprofondato a 3 secondi.Ancora più?33° giro/57 Tra F1 e MotoGP, questo inizio di stagione è tutt’altro che promettente in termini di spettacolo.32° giro/57 Pericolosa sbandata per, che è riuscito a tenere la macchina.32° giro/57 Hamilton resta 8°, staccato 1?4 da Albon. Tutta la gara alle spalle della Williams.32° giro/57ha “obbedito” ed ha alzato il piede. 2 secondi da.31° giro/57 Certo che undigià alla prima gara della stagione.31° giro/57 La risposta di: “Lui (, ndr) è molto lento“.