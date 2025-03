Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: Norris vince in volata, l’Italia si gode Antonelli! Ferrari a picco

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARAQUANDO LA PROSSIMA GARA DI F1A CHE ORA LA GARA IN DIFFERITA SU TV87.19 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.7.18 La classifica costruttori:1. McLaren 272. Mercedes 253. Red Bull 184. Williams 125. Aston Martin 86. Sauber 6757.17 La classifica piloti:1.(McLaren) 252. Verstappen (Red Bull) 183. Russel (Mercedes) 154. Albon (Williams) 125.(Mercedes) 106. Stroll (Aston Martin) 87. Hulkenberg (Sauber) 68. Leclerc () 49. Piastri (McLaren) 210. Hamilton () 17.16 Nella classifica costruttori comanda la McLaren con 27 punti, seguita dalla Mercedes a 25 e dalla Red Bull a 18. Ladeve già inseguire con appena 5 punti.