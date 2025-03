Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: Norris batte Verstappen in volata, grande Antonelli! Naufraga la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARAQUANDO LA PROSSIMA GARA DI F1A CHE ORA LA GARA IN DIFFERITA SU TV87.13 Debutto straordinario per Andrea Kimi. 4 rookie su 6 sono usciti, lui ha chiuso quinto (e sarebbe stato 4° senza la penalità di 5 secondi). Partiva 16°, ha dimostrato di saperci fare anche sul bagnato: vuol dire che la stoffa c’è. Poi un pizzico di fortuna l’ha avuta, perché è andato in testacoda, senza tuttavia finire contro le barriere.7.10 Lalascia l’con tanta preoccupazione. Non è mai stata veloce, in nessun frangente del fine settimana, né con l’asciutto né col bagnato. Anonima è l’aggettivo giusto. Speriamo che i tecnici debbano ancora ‘capire’ la macchina, perché non sarebbe accettabile aver nuovamente toppato completamente il progetto.