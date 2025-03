Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: gruppo ricompattato. E sta per tornare la pioggia…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45° giro/57 Piastri riparte solo adesso. Rientra ai box e monta gomme intermedie.45° giro/57 Piastri ancora fermo!45° giro/57 Norris rientra subito ai box e monta gomme intermedie.44° giro/57 PIASTRI VA IN TESTACODA E SI PIANTA NELL’ERBA!44° giro/57 PIOVE TANTOOOOOO!!!44° giro/57 Per ora è solo qualche goccia, ma potrebbe aumentare.44° giro/57 Leclerc viene superato da Tsunoda, pazzesco. E’ sesto.43° giro/57 INIZIA A PIOVERE!43° giro/57 Norris ha già guadagnato 2.1 su Piastri e 3.2 su Verstappen.43° giro/57 Ora si può utilizzare il DRS. Riuscirà finalmente Hamilton a superare Albon?42° giro/57 Ricordiamo che, per fortuna, è stata abolita la regola che assegnava un punto di bonus a chi realizzava il giro veloce.42° giro/57 Ripartita la gara.