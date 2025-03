Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: grande partenza di Leclerc, incidenti a ripetizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4° giro/57 Prosegue il regime di Safety Car. La Alpine di Doohan deve ancora venire rimossa dalla pista.4° giro/57 Durante la gara potrebbe arrivare qualche altro breve scroscio di pioggia. Dunque non è affatto detto che si arrivi a montare le gomme slick, anche se non va escluso.3° giro/57 Sono dunque già 3 i piloti ritirati: Hadjar, Doohan e Sainz.3° giro/57 La classifica dopo la:1 Lando Norris McLaren Leader2 Max Verstappen Red Bull Racing +1.1773 Oscar Piastri McLaren +2.1364 George Russell Mercedes +3.8115 CharlesFerrari +4.5956 Yuki Tsunoda Racing Bulls +6.3747 Alexander Albon Williams +7.7428 Lewis Hamilton Ferrari +8.6929 Pierre Gasly Alpine +9.75910 Fernando Alonso Aston Martin +12.48011 Lance Stroll Aston Martin +13.