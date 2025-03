Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: cambia tutto! Safety Car, il gruppo si ricompatta! Pista asciutta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39° giro/57 Antonelli, grazie all’incidente di Alonso, è entrato in zona punti.38° giro/57 Il carro attrezzi sta portando via la Aston Martin di Alonso.37° giro/57 Attenzione che il cielo torna plumbeo. Potrebbe tornare la pioggia.L’incidente di Alonso.Nooo!! Fernando Alonso has crashedTheCar is deployed in order to recover his Aston Martin#F1 #AusGP pic.twitter.com/wKbd1FU6G3— Formula 1 (@F1) March 16,37° giro/57 Ancora inla Aston Martin di Alonso.36° giro/57 La McLaren resta sempre superiore, chiaramente. Ma il fatto che ilsi siato rende un minimo più incerto il finale di un Gran Premio che era ormai deciso.35° giro/57 Norris, Piastri, Russell, Leclerc e Hamilton con gomme dure. Verstappen ha azzardato con le medie.