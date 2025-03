Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Pokljuka 2025 in DIRETTA: vince la Svezia, Italia 5^

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:01 CLASSIFICA0+12 1h09’07”FRANCIA 1+6 +14?8NORVEGIA 0+10 +20?0AUSTRIA 0+7 +53?40+9 +1’01”GERMANIA 0+7 +1’03”14:01 Clamorosamente Giacomel perde da Komatz nell’ultima tornata, non l’avremmo mai detto. Poco cambia!14:00 Samuelsson taglia il traguardo e regala vittoria e Coppa di Specialità alla. Secondo posto per la delusa Francia e terzo per la Norvegia sperimentale.Addirittura Giacomel ancora dietro a Komatz, davamo per scontato che non ce ne fosse nell’ultimo giro. I due sono partiti insieme dopo l’ottavo poligono.GIRO 12/12 – A sorpresa Fillon Maillet ha lasciato lì Frey. Francia seconda quindi. Mancano 0.5km alla fine.GIRO 12/12 – Interessante il duello tra il giovane scandinavo e il veterano transalpino.