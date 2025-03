Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Pokljuka 2025 in DIRETTA: la Francia avrà una rivale? L’Italia vuole innescare Giacomel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SINGLE MIXED RELAY DIDALLE 12.0514:37 Per il podio sulla carta ci sonoSvezia e Norvegia che partono con margine su tutte le altre Nazioni.14:30 Tra 20? la4x6km da, si chiude anche la penultima tappa di Coppa del Mondo.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladi(SLO) che concluderà il programma della penultima tappa di Coppa del Mondo di2024-.La(Richard; Michelon; Perrot e Fillon Maillet) è nettamente favorita in un format che ha visto i transalpini dominare ai Mondiali e pressoché sempre in Coppa del Mondo. Ad aumentare i sospetti sulla vittoria francese ci si sono messi anche i malanni in seno alla squadra norvegese, che farà a meno di Johannes Boe e schiera Kirkeeide; Lien; Dale e Frey.