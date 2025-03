Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Pokljuka 2025 in DIRETTA: deve tenere Braunhofer nell’ultimo giro, poi GIACOMEL!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9/12 – Pauroso Ponsiluoma, Svezia e Francia cambieranno insieme. Dale a +21?.perde 10? dalla testa, siamo a un minuto!!9/12 – Due ricariche di troppo per Patrick. Adesso serve, la Germania è tornata a +25?.POLIGONO 6/8 – Clamoroso Perrot! Si salvano Ponsiluoma e Dale e potranno scatenarsi. Purtroppo due ricariche pesanti per Brauni che esce a +50?.POLIGONO 6/8 – Rosicchiano qualcosa Dale e Perrot all’entrata del sesto poligono, per l’Italia qui si decide una fetta di gara!entra a +45?!8/12 – Dale e Perrot sono insieme ma perdono 3? da Ponsiluoma che ha 14? di margine. Italia a +32?4 insieme alla Cechia. Fin qui d’antologia. Germania dietro di 44? a noi.8/12 – L’Italia è 4^ a +23? dalla Svezia.